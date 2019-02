Esporte Corinthians sofre para pular de fase na Copa do Brasil Gustavo, ex-Goiás, marca duas vezes e salva time alvinegro de eliminação para o Ferroviário (CE)

Assim como o Vasco, que sofreu para passar da 1ª fase na Copa do Brasil, o Corinthians também não teve vida fácil para chegar à 2ª fase. O Timão ficou no empate por 2 a 2 com o Ferroviário (CE), campeão da Série D, no jogo disputado nesta quinta-feira (7), no Estádio do Café, em Londrina (PR). O time alvinegro saiu vaiado de campo. Espera, agora, pelo classificado de...