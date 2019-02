Esporte Corinthians segura Palmeiras e vence clássico, por 1 a 0 Time alvinegro se recupera na competição e impõe primeira derrota a rival

No primeiro teste de verdade do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (2), na Arena Palmeiras, em São Paulo. O herói do jogo foi o contestado lateral-esquerdo Danilo Avelar, que marcou logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, o time alvinegro se recupera da derrota em casa para o Red Bull Brasil na última rodada. Já...