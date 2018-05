Esporte Corinthians se garante nas oitavas de final ao golear rival venezuelana Corinthians vence Deportivo Lara por 7 a 2. Carille pode ir para o mundo árabe

Em uma das partidas mais tranquilas do Corinthians na temporada, o time do técnico Fábio Carille goleou o Deportivo Lara por 7 a 2, em Cabudare, na Venezuela, pela 5ª rodada do Grupo G, e com 10 pontos garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. O destaque da partida foi o meia Jadson, autor de três gols. O paraguaio Romero ainda fez um go...