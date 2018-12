Esporte Corinthians se aproxima da contratação do volante Ramiro, do Grêmio Jogador tem contrato com o Tricolor até o fim de 2021, mas apenas 10% dos direitos são vinculados ao clube

O Corinthians está tentando acertar com o volante Ramiro, do Grêmio. A diretoria do clube se reuniu com o pai do jogador, Gilnei Benetti, nos últimos dias e vive a expectativa de sacramentar o acordo até o final da semana. Ramiro tem contrato com o Grêmio até 2021. O time gaúcho tem 10% dos direitos federativos do atleta. O restante pertence a empresários e também à ...