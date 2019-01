Esporte Corinthians renova contratos de Cássio e Fagner até 2022 Dupla é referência para o elenco atual

O Corinthians renovou nesta segunda-feira os contratos do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner até o fim de 2022. Os jogadores já tinham vínculo até 2021 e acertaram por mais um ano. Os dois atletas e o meia Jadson são as principais referências do clube e também recebem os salários mais altos, no limite do teto colocado pela diretoria. O anúncio da renovaçã...