Esporte Corinthians perde para o Fluminense e chega ao 4º jogo sem vencer no Brasileirão Alvinegro continua distante do G-6 com derrota por 1 a 0 para o tricolor, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

Sob os olhares do técnico Tite, da seleção brasileira, o Fluminense ganhou do Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, e ampliou para quatro partidas o jejum de vitórias do rival no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos mesmos 26 pontos da equipe paulista, que vê a pressão aumentar sobre o técnico Osmar L...