Esporte Corinthians perde para o Cruzeiro e pressão do rebaixamento aumenta Time alvinegro se mantém provisoriamente a três pontos da degola no Campeonato Brasileiro faltando agora quatro rodadas para o término da competição

O Corinthians fez mais uma apresentação para ser esquecida, perdeu para o time misto do Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, e continua ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A derrota não foi pior porque Cássio fez grandes defesas. Só não segurou o chute de David. Douglas e Danilo Avelar bateram cabeça...