Corinthians perde para Atlético-PR e segue sem vencer fora de casa no 2º turno

O Corinthians continua sem vencer fora de casa no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), o time alvinegro perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, pela antepenúltima rodada da competição. O gol da partida foi marcado por Léo Pereira no início do segundo tempo, após vacilo da zaga corintiana, que ficou olhando o jogador a...