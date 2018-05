Esporte Corinthians perde em estreia de Osmar Loss, mas garante liderança na Libertadores Time alvinegro foi surpreendido em casa e perdeu por 1 a 0 para o Millonarios, eliminado na 1ª fase

O resultado não foi o esperado pelo estreante Osmar Loss, mas a atuação da equipe nesta quinta-feira (24) deixou a primeira impressão de que a mudança na comissão técnica não abalou o elenco do Corinthians. Apesar da reação positiva, o time alvinegro foi surpreendido em casa e perdeu por 1 a 0 para o Millonarios, da Colômbia, pela sexta e última rodada do Grupo G da C...