Corinthians perde do Red Bull em último teste antes de clássico com o Palmeiras

Parecia mais um empate sem gols de dar sono ao torcedor, mas as coisas pioraram na parte final da partida e o Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Red Bull Brasil nesta quarta-feira, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Foi a segunda derrota na competição e um sinal de alerta para o clássico de sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque. De olho...