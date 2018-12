Esporte Corinthians perde do Grêmio no Sul e tem vaga na Copa Sul-Americana como consolo

O Corinthians encerrou com derrota a temporada de 2018. Perdeu por 1 a 0 para o Grêmio neste domingo (2), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em jogo no qual mais uma vez mostrou toda a sua limitação e falta de ousadia. Menos mal que ao menos confirmou vaga na Copa Sul-Americana ao ficar em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Os gaúchos conseguiram o que q...