Corinthians oficializa renovação dos contratos de Cássio, Fágner e Camacho

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (5) a renovação de contrato com três jogadores do elenco que já tinham acordos verbais com a diretoria. O goleiro Cássio e o lateral-direito Fágner estenderam os vínculos até dezembro de 2021. Já o meia Camacho teve a permanência esticada para o fim de 2020.



"Estou feliz por ter renovado o meu contrato por quatro temporadas. Nem nos meus melhores sonhos imaginava tudo o que está acontecendo", disse o goleiro Cássio em entrevista à TV Corinthians. O jogador está no clube desde 2012.



O Corinthians espera que com a renovação dos contratos de Fagner e Cássio, que são titulares, consiga esfriar possíveis interesses de clubes europeus nos seus jogadores, que já foram chamados por Tite para a seleção brasileira. "Felicidade imensa poder vestir a camisa do Corinthians e estender o meu vínculo com o clube", comentou Fagner.



Camacho também comemorou o novo contrato. O meia foi reserva na maior parte da última temporada, mas era sempre acionado pelo técnico Fábio Carille, tendo até terminado o Campeonato Brasileiro como titular. "2017 foi um ano que entrou para a historia e espero que 2018 possa ser ainda melhor", comentou. O meia está na equipe desde 2016.