Esporte Corinthians oficializa empréstimo do zagueiro Manoel por uma temporada Esse é o oitavo reforço anunciado pelo clube em 2019

Depois de uma pequena novela, o Corinthians oficializou na tarde desta quarta-feira a contratação do zagueiro Manoel, do Cruzeiro. Oitavo reforço anunciado pelo clube para 2019, o jogador de 28 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada. Manoel chegou ao Cruzeiro em 2014 e participou das conquistas do Brasileiro (2014), da Copa do Brasil (2017 e 2018) e d...