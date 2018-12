Esporte Corinthians negocia com centroavante argentino Mauro Boselli, de 33 anos Para contratar o atacante, o time paulista também terá a concorrência de equipes mexicanas e do Grêmio

O Corinthians está negociando com o centroavante argentino Mauro Boselli, de 33 anos. O jogador disputou a última temporada pelo León, do México, e ainda teria mais seis meses de contrato com o clube mexicano. No entanto, o time não demonstrou interesse pela renovação e o atacante já pode assinar um pré-contrato com outra equipe sem custos. Para contar com Boselli...