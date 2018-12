Esporte Corinthians fica próximo de acerto com o meia Sornoza, do Fluminense O clube paulista irá pagar cerca de R$ 7,8 milhões por 60 % dos direitos econômicos do equatoriano

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do meia Sornoza, do Fluminense. Entre os clubes está praticamente tudo acertado. A equipe paulista pagará cerca de US$ 2 milhões (cerca de R$ 7,8 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador e cederá por empréstimo, a pedido do time carioca, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral-esquerdo Moisés. Para o ...