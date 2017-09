Corinthians elimina equipe goiana para buscar o tri

Pelo terceiro ano seguido, o Corinthians/Mogi decide o título do Campeonato Brasileiro de futebol de amputados. A equipe paulista, atual bicampeã brasileira, venceu por 2 a 1 a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), de Goiânia, e avançou à decisão da competição nacional. As duas equipes decidiram os títulos do Brasileiro 2016 e da Copa do Bras...