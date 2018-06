Esporte Corinthians e Santos empatam na Arena e continuam sem convencer no Brasileirão

No clássico em que Corinthians e Santos buscavam afirmação no Campeonato Brasileiro e apostavam as suas fichas nas joias da base Pedrinho e Rodrygo, quem fez a diferença foi um centroavante experiente e um velho conhecido do time da Baixada Santista. O empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10ª rodada, não foi bom para nenhuma d...