Esporte Corinthians e Santos empatam em teste antes de estreia no Paulista

Corinthians e Santos empataram por 1 a 1 em amistoso disputado neste domingo, em Itaquera, no primeiro teste das equipes na temporada. Foi a oportunidade inicial dos técnicos Fábio Carille e Jorge Sampaolli observarem seus elencos para as competições de 2019. Em campo, sob olhares de 33 mil torcedores, os dois treinadores adotaram estratégias diferentes. C...