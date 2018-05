Esporte Corinthians e Palmeiras se reencontram com bastidores quentes Rivais se enfrentam após decisão paulista, que teve polêmica levada aos tribunais

Cinco semanas depois da polêmica decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras se reencontram neste domingo (13), às 16 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, envolvidos em rivalidade e com temor de confusão antes mesmo do pontapé inicial. A mal resolvida final de 8 de abril gerou briga nos tribunais, provocações nos...