Corinthians contrata o zagueiro Lucão junto ao São Paulo

O Corinthians acertou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Lucão, que pertence ao São Paulo, mas estava emprestado ao Estoril, de Portugal. O jogador de 22 anos deve assinar vínculo por duas temporadas com seu novo clube. Como o contrato do defensor acabaria em 3 de junho de 2019, os dois clubes paulistas acertaram uma transação sem envolver dinheiro, apenas a di...