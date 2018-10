Esporte Corinthians conta com a torcida para bater o Cruzeiro na final da Copa do Brasil Clube paulista busca o tetracampeonato da copa. Venceu em: 1995, 2002 e 2009.

O Corinthians mais uma vez tratou de se aproximar de seus torcedores em um momento decisivo. A expectativa agora é que a Fiel embale o time para o título da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida para o Cruzeiro por 1 a 0, a equipe do técnico Jair Ventura contará com cerca de 44 mil fiéis nesta quarta-feira (17), às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo, p...