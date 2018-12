Esporte Corinthians confirma acerto com volante Ramiro, do Grêmio, até o final de 2022 O jogador, que chegou ao clube gaúcho em 2013, conquistou uma Copa do Brasil e uma Libertadores

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira (13) a contratação do volante Ramiro, do Grêmio. O clube publicou uma nota em seu site oficial informando que comprou 70% dos direitos do jogador. O contrato terá validade até o final de 2022. O atleta ainda passará por exames médicos para concluir a contratação. Relevado no Juventude, Ramiro foi contratado pelo Grêmio em 2...