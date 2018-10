Esporte Corinthians cede empate ao Vitória no final e chega a 5 partidas sem vencer

O Corinthians esteve muito perto de conquistar três pontos neste domingo, mas vacilou e ficou no empate por 2 a 2 contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de conseguir a virada aos 45 minutos do segundo tempo com Roger, a equipe acabou sofrendo o gol de empate aos 47 após falha geral da defesa. Com o e...