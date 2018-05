Esporte Corinthians cede empate ao Sport e perde chance de liderar o Brasileirão Clube paulista está com 11 pontos. Sport chega aos 8, na zona intermediária da classificação

O primeiro gol do centroavante Roger pelo Corinthians não foi suficiente para a equipe conseguir a vitória diante do Sport, na Arena Pernambuco, neste domingo (20). Com um time misto, o Corinthians abriu o placar com um gol de cabeça do atacante, mas cedeu o empate para o time pernambucano. No final, 1 a 1. O Corinthians desperdiçou a oportunidade de se tornar líder d...