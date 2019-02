Esporte Corinthians cancela treino, mas confirma time para estreia na Copa do Brasil

Por conta da chuva que atinge São Paulo desde a madrugada desta quarta-feira, a comissão técnica do Corinthians decidiu cancelar o treinamento no gramado do CT Joaquim Grava. Com isso, os jogadores trabalharam apenas na academia. O treino definiria a equipe para a partida desta quinta-feira, contra o Ferroviário, às 21h, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela p...