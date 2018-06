Esporte Corinthians busca encostar no líder Flamengo Rubro-negro recebe equipe paulista no Maracanã e aposta no poder ofensivo para manter a ponta do Brasileiro

Líder do Campeonato Brasileiro e imbatível no Maracanã, o Flamengo recebe o Corinthians neste domingo (3), às 16 horas, buscando manter a boa fase. A equipe, que está invicta há três jogos e vem de duas vitórias seguidas, conta com a eficiência ofensiva para se manter na ponta de cima na tabela. Com 15 gols marcados, o Flamengo tem o melhor ataque da competição e balançou as r...