Esporte Corinthians bate Palmeiras e toma vice-liderança Timão supera Palmeiras, por 1 a 0, em casa, e toma posição do clube alviverde na tabela, que cai para 5º lugar

Finalmente, Corinthians e Palmeiras conseguiram fazer um clássico sem brigas e polêmicas e protagonizaram um bom jogo. E coube a Rodriguinho reforçar a fama de carrasco do rival alviverde e garantir a vitória por 1 a 0, ontem, na Arena, no primeiro encontro entre os rivais após a decisão do Campeonato Paulista. O meia foi o autor do gol da vitória alvinegra, mas outr...