Esporte Corinthians bate o Paraná e encerra jejum antes de decisão na Libertadores

Foi difícil e sofrido, mas o Corinthians encerrou a sequência de quatro jogos sem vitórias, com um empate e três derrotas, no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time venceu o lanterna Paraná por 1 a 0, com gol do zagueiro Henrique, em casa. O time ainda acertou duas bolas na trave, com Jadson e Roger. O Paraná completará a 12ª rodada consecutiva na lanterna do Campeonato B...