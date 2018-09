Esporte Corinthians anuncia contratação do técnico Jair Ventura Equipe paulista é a terceira do treinador, que tem passagens por Botafogo e Santos

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira a contratação do técnico Jair Ventura. As conversas foram iniciadas pela manhã. O filho do tricampeão do mundo Jairzinho chega para substituir Osmar Loss, que voltará a ser auxiliar-técnico e deverá participar da próxima comissão técnica. Jair é uma aposta pessoal do presidente Andrés Sanchez, pois cada membro da direto...