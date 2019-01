Esporte Corinthians anuncia a contratação do atacante Vagner Love Jogador rescindiu com o Besiktas, da Turquia, e fechou um contrato válido por duas temporadas, válido até dezembro de 2020

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira o retorno do atacante Vagner Love. O jogador rescindiu com o Besiktas, da Turquia, e fechou um contrato válido por duas temporadas, válido até dezembro de 2020. Na primeira passagem pelo clube, em 2015, o atleta teve papel de destaque na conquista do Campeonato Brasileiro e foi vice-artilheiro da competição, com 14 gols. O acordo...