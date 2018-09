Esporte Corinthians aguarda Jair Ventura para definir programação para clássico Clube paulista procura se recuperar na competição ao enfrentar rival na próxima rodada da Série A

Jair Ventura está no Rio de Janeiro, mas chega a São Paulo ainda nesta quinta-feira (6) para assinar contrato com o Corinthians. Na manhã desta quinta-feira, ele foi confirmado como novo treinador do time, substituindo Osmar Loss, que voltará a ser auxiliar técnico. A diretoria do Corinthians ainda não confirmou a programação do novo treinador. Ele deve ser aprese...