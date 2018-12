Esporte Corinthians acerta os empréstimos dos volantes Paulo Roberto e Mantuan Paulo Roberto será cedido ao Fortaleza, já Mantuan irá para a Ponte Preta

O Corinthians acertou nesta terça-feira (18) os empréstimos de dois volantes. Paulo Roberto, a pedido do técnico Rogério Ceni, foi negociado com o Fortaleza até o final da próxima temporada. Mantuan ficará na Ponte Preta em 2019. Paulo Roberto, de 31 anos, teve problemas com lesões durante a última temporada e pouco atuou pelo Corinthians. O jogador também perdeu espa...