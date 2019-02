Esporte Corinthians acerta contratação do zagueiro uruguaio Bruno Méndez

O Corinthians chegou a um acordo com o Montevideo Wanderers pela contratação do zagueiro Bruno Méndez, de 19 anos. A informação foi confirmada pelo próprio clube uruguaio na tarde desta terça-feira, em seu perfil no Twitter. "Existe um princípio de acordo entre Montevideo Wanderers e Corinthians para que Bruno Méndez seja transferido. Restam detalhes para completar a...