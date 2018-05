Esporte Coreia divulga lista prévia para a Copa com estrela do Tottenham e 3 novatos Yeom Ki-Hun, veterano de 35 anos e que participou do Mundial de 2010, e Kim Min-Jae, defensor do Jeonbuk Motors, não foram incluídos na lista por causa de lesões

O atacante Son Heung-Min vai liderar a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (14), o técnico Shin Tae-Yong divulgou uma lista prévia de 28 convocados da sua seleção para o torneio da Rússia e incluiu o jogador do Tottenham, assim como outros nomes que atuam no Campeonato Inglês, como Sung-Yueng, do Swansea, e Lee Chung-Yung, do Crystal Palace. Além disso, a...