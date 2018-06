Esporte Copa já teve 2,7 mil testes de doping e nenhum caso positivo, diz a Fifa "Todos os atletas foram testados pelo menos uma vez", disse Colin Smith, diretor de Competições da entidade máxima do futebol

A Fifa informou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que realizou 2,7 mil testes de doping na Copa do Mundo de 2018 e nenhum caso positivo foi detectado. "Todos os atletas foram testados pelo menos uma vez", disse Colin Smith, diretor de Competições da entidade máxima do futebol. "Em cada partida, pelo menos quatro jogadores são testados e as amostras são en...