Esporte Copa do Mundo vai ser definida pelo poder azul ou zebra xadrez? Mundial russo termina com final inédita entre europeus. De um lado, está a tradição francesa. O outro tem a surpresa, a Croácia

Uma das favoritas, a França ajudou a manter a lógica, mas a surpreendente Croácia atrai atenção e tem a simpatia de muitos. Hoje, ao meio-dia (de Brasília), as duas seleções se enfrentam no Estádio Luzhniki, em Moscou. A decisão da Copa do Mundo da Rússia guarda um lugar na história para o vencedor. “A pequena Croácia está na final da Copa do Mundo. Ninguém acredita...