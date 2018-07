Esporte Copa do Mundo da Rússia será palco de final inédita A eliminação da seleção brasileira para a Bélgica nesta sexta-feira (6) assegurou o feito

A eliminação da seleção brasileira nesta sexta-feira, consumada com uma derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Kazan, garantiu que a Rússia será palco de uma final inédita de Copa do Mundo. O grande confronto, marcado para o próximo dia 15, em Moscou, será entre duas seleções que nunca se enfrentaram no jogo que valeu o título da maior competição do futebol mundial. Caso o Bras...