Esporte Copa do Mundo chega à metade com seis seleções classificadas e oito eliminadas 3ª rodada terá início nesta segunda-feira (25) e algumas seleções fazem as contas para garantir classificação à fase eliminatória

Com o término da segunda rodada da fase de grupos, a Copa do Mundo teve disputadas 32 das 64 partidas programadas. Algumas seleções já garantiram classificação para as oitavas de final e outras sabem que vão se despedir na próxima rodada. São seis as equipes que já carimbaram a vaga para a próxima fase: Rússia, Uruguai, França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. E outras o...