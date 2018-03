Copa do Brasil: Vila Nova busca empate no Ceará

O Vila Nova precisou mais uma vez da estrela do atacante Keké para seguir invicto na temporada. O Tigre saiu perdendo, mas buscou o empate com o Ferroviário (CE), 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o resultado, o Tigre precisa de uma vitória simples no jogo da volta, dia 15, no Serra Dourada, para garantir classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil.

Com o empate em solo cearense, o Tigre ampliou sua sequência de invencibilidade para 13 jogos - 5 vitórias e 8 empates em 2018. O Vila Nova precisou mais uma vez mostrar poder de reação. Assim como tinha feito nos últimos jogos, contra Joinville e Atlético, o time saiu atrás no placar e foi em busca do empate.

O atacante Keké mostrou estrela mais uma vez. Isso já tinha acontecido no empate com o Joinville (2 a 2), quando o jogador entrou no decorrer da partida e pegou sobra para iniciar a reação colorada que acabaria na classificação por pênaltis.

Ontem, o Tigre saiu atrás do placar ainda no 1º tempo. Nos acréscimos, aos 49 minutos, o meia Janeudo converteu pênalti cometido pelo zagueiro Diego Giaretta. O colorado não vivia noite muito inspirada. O técnico Hemerson Maria lançou Keké e Vinícius Leite, atacantes, nos lugares de Dudu e Mateus Anderson, na volta do time para o 2º tempo.

Aos 29 minutos, o Tigre teve cobrança de falta e Bruno Colaço saiu mal para afastar o perigo. Melhor para Keké, que estava bem posicionado e chutou forte para empatar. Com a manutenção da invencibilidade, o Vila Nova volta sem adversidade para decidir a vaga diante de seus torcedores. Uma vitória simples coloca o clube na 4ª fase e 1,8 milhão de reais nos cofres do clube.

Agora, o time colorado volta suas atenções para o Campeonato Goiano. O time colorado recebe a Aparecidense, domingo, em casa, em disputa direta pela liderança do Grupo B.

O técnico Hemerson Maria pode ganhar um problema. O zagueiro Heitor saiu de campo após um choque forte. O atleta foi encaminhado para um hospital, está consciente e será reavaliado em Goiânia.