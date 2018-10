Esporte Copa do Brasil terá noite de hexa ou tetra? Em São Paulo, Cruzeiro busca se tornar maior campeão da competição. Corinthians quer 4º título

Com a característica de ser democrática e ter participantes de todos os cantos do País, a Copa do Brasil, que teve a história de sua 30ª edição escrita por 91 clubes durante nove meses de 2018, chega ao fim nesta quarta-feira (17), com apenas uma equipe celebrando o título. O Cruzeiro deseja se tornar o maior campeão do torneio - busca seu sexto troféu. O Corinthians, ...