Esporte Copa do Brasil terá Flamengo x Grêmio e Corinthians x Chapecoense nas quartas Outros dois confrontos ainda dependem da realização de jogos para serem definidos. CBF divulga também chaveamento para semifinal

Ainda que com dois confrontos das oitavas de final ainda a serem concluídos, a CBF sorteou nesta quarta-feira (30) os duelos da próxima fase da Copa do Brasil e definiu o clássico entre Flamengo e Grêmio como uma das séries das quartas de final. Além disso, o Corinthians terá pela frente a Chapecoense. Os outros dois confrontos das quartas de final da Copa do Bra...