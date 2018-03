Copa do Brasil: Goiás faz dever de casa contra o Coxa

O Goiás esperava um jogo difícil contra o Coritiba, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Realmente foi, mas o time goiano venceu o Coxa, por 1 a 0, no Estádio Serra Dourada - gol do lateral esquerdo Jefferson. Assim, na vitória desta quarta-feira, pelo menos abriu pequena vantagem para o jogo de volta, em Curitiba, onde jogará pelo empate.

Assim como no triunfo sobre o Itumbiara - 2 a 1, sábado - novamente o gol da vitória foi marcado por lateral esquerdo em jogada de Maranhão. Antes, o reserva Breno marcou sobre o Tricolor. Ontem, Maranhão tabelou com Jefferson. Na penetração rápida na área, Jefferson bateu alto, sem chances para o goleiro e capitão Wilson.

“Tirei um peso das costas. Eu tenho recebido as chances. Mas há cobrança. Felizmente, pude ajudar com gol”, disse Jefferson após a partida. Gol especial. Pela primeira vez, ele marcou gol no time principal - ele havia feito outro, mas de pênalti, na decisão de vaga com o Boa/MG.

Jefferson entende que a vantagem é interessante para o jogo de volta. “Vamos fazer de tudo e buscar nossa classificação, mesmo fora de casa”, disse o lateral.

Em campo, dois clubes tradicionais do futebol brasileiro que terão de disputar a Série B para voltar à elite nacional. Jogo especial para o técnico Hélio dos Anjos – completou 350 partidas no comando da equipe. Identificado com o clube e na 6ª passagem à frente do time, Hélio dos Anjos estava suspenso. O comando foi do auxiliar e filho dele, Guilherme dos Anjos.

Bem posicionado atrás, o renovado Coritiba dava poucos espaços. Ao Goiás, restava atacar pelas laterais. As melhores chances, quando não eram criadas pelos lados, passavam pelos cruzamentos à procura de Lucão, na área, até 20 minutos. Então, apareceu o lateral Caíque Sá. Os lances dele desnorteavam a defesa do Coxa.

Ágil, driblador e do tipo do lateral que não gosta de se restringir à marcação, Caíque Sá driblou, atacou e se destacou pela velocidade e os dribles sobre os marcadores. Faltou fazer o gol.

Na melhor chance do Goiás, no primeiro tempo, o alviverde fez gol. Porém, anulado pela arbitragem, após a confusão na área. O Goiás pediu pênalti – toque de mão de João Paulo.

O Coritiba teve chance excelente no segundo tempo. Porém, Guilherme Parede bateu para fora. Então, o Goiás fez o gol dele. O lance passou por Maranhão e, dele, o passe achou Jefferson em velocidade. Chute alto - 1 a 0, aos 8 minutos do segundo tempo.