Copa do Brasil 2018: Vila Nova x Joinville

Na base do sofrimento, o Vila Nova mostrou poder de reação, buscou o empate após sair perdendo por dois gols para o Joinville, empatou no tempo normal por 2 a 2, e venceu nos pênaltis, por 4 a 2. O time colorado está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil para enfrentar o Ferroviário (CE) e embolsou 1,4 milhão de reais. Na arquibancada, o Tigre levou a melhor no desafio contra o Goiás e colocou mais de 10 mil pagantes.

No primeiro tempo, o time colorado começou apertando no ataque. Algumas chances foram criadas, mas nenhuma que obrigasse o goleiro Matheus a fazer defesas. O time catarinense conseguiu amarrar bem o jogo. O Tigre se mostrava um pouco impaciente.

A situação ficou complicada logo no início do segundo tempo. Aos seis minutos, Brunão não conseguiu fazer a proteção e cedeu escanteio. Na cobrança, Evaldo subiu sozinho na área e abriu o placar para os visitantes. Como a ineficiência do Vila Nova no ataque era enorme, o Joinville se aproveitou. Aos 25, o atacante Rafael Grampola aproveitou rebote e ampliou. O Tigre estava em situação crítica.

Mas o time colorado não desistiu. O Vila Nova se lançou ao ataque e buscou o empate. Primeiro com Keké, que havia entrado no lugar de Dudu. Aos 25, o atacante aproveitou bola rebatida e finalizou com força. O empate veio aos 41 minutos. Reis acertou belo passe para Maguinho, que cruzou para Ramon completar e deixar a torcida colorada em festa.

Nos pênaltis, o Vila Nova levou a melhor. Lázio parou em Mateus Pasinato e Gustavo chutou para fora. O Tigre não desperdiçou nada. Ramon, Reis, Gastón e Keké colocaram o time na próxima fase.

O Vila Nova volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, para fazer clássico com o Atlético, no Serra Dourada, pela 5ª rodada do 2º turno do Campeonato Goiano.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão (Gastón), Diego Giaretta e Léo Rodrigues; Geovane, Heitor e Dudu (Keké); Reis, Ramon e Mateus Anderson (Vinícius Leite). Técnico: Hemerson Maria

Joinville: Matheus; Dick, Bruno Aguiar (Lázio), Evaldo e Alex Ruan (Gustavo); Michel Schmoller, Eduardo Person, Madson e Murilo Rangel; Elias (Hélder) e Rafael Grampola. Técnico: Rogério Zimmermann

Gols: Evaldo aos 6’, Rafael Grampola aos 25’ do 2º tempo (Joinville); Keké aos 29’ e Ramon aos 41’ do 2º tempo (Vila Nova)

Pênaltis: Ramon, Reis, Gastón e Keké (Vila Nova)/Rafael Grampola, Murilo Rangel (Joinville)

Público: 10.954 pagantes/ 12.186 presentes

Renda: 159.610,00 reais