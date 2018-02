Copa do Brasil 2018: Sinop/MT x Goiás

Na estreia pela Copa do Brasil, o Goiás foi pouco ameaçado pelo time do Sinop/MT, jogando no estádio Gigantão do Norte, no Mato Grosso, nessa quarta-feira (7). Em uma partida onde o esmeraldino controlou todo o jogo, a equipe goiana venceu por 1 a 0, com gol do lateral Alex Silva.

No primeiro tempo, os donos tiveram a primeira oportunidade, porém Marcelo Rangel fez grande defesa. Após o susto, o Goiás dominou a partida e abriu o placar aos 17 minutos, com Alex Silva, que aproveitou rebote do goleiro Fernando. O esmeraldino teve outras chances de ampliar, porém o alviverde esbarrou na falta de pontaria dos homens de frente.

Na segunda etapa, as duas equipes tiveram oportunidades de gols, mas nenhum aproveitou. O Goiás até marcou duas vezes, porém a arbitragem anulou os dois gols. O Sinop também teve oportunidades, mas parou em boas defesas de Marcelo Rangel.

Com a vitória, o Goiás garantiu vaga na 2ª fase da Copa do Brasil e na sequência irá enfrentar o Boa Esporte. O esmeraldino também vai receber a quantia de R$ 600 mil por passar de fase. Já no Goianão, o alviverde enfrenta a Aparecidense, no sábado (10), às 16h30, pela 7ª rodada do estadual.

Ficha Técnica: Sinop/MT x Goiás



Local: Gigantão do Norte, Mato Grosso

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e Luiz Souza Santos (PR)

Sinop/MT: Fernando; Everton, Tayron, Wadson, Gilmar; Duda, Batista, João Paulo (Tiarinha), Pitty (Gabriel Cajano); Juazeiro, Cabralzinho (Jeferson Maranhense). Técnico: Paulo Foiani.

Goiás: Marcelo Rangel; Alex Silva, Raphael Silva, Eduardo Brock, Jefferson; João Afonso, Léo Sena, Giovanni; Rafinha (Felipe Garcia), Lucão (Júnior Viçosa), Michael (Maranhão). Técnico: Hélio dos Anjos.

Gol: Alex Silva aos 17' do 1º tempo.

Confira como foi o Tempo Real da partida