Copa do Brasil 2018: São Raimundo-RR x Vila Nova

O Vila Nova não encontrou facilidade no extremo norte do País. Mesmo assim, o Tigre saiu do Estádio Raimundo Ribeiro, em Boa Vista, com vitória por 1 a 0, sobre o São Raimundo (RR). O Tigre precisava apenas de um empate, mas com um gol do zagueiro Diego Giaretta, em cobrança de falta, no segundo tempo, construiu a vitória na 1ª fase da Copa do Brasil.

O Tigre encontrou um gramado muito ruim na capital roraimense e teve de driblar essa dificuldade. A equipe colorada demorou para se adaptar ao piso, mesmo assim não sofreu muitos sustos no primeiro tempo da partida. Nos minutos finais da primeira etapa, o Tigre apertou no ataque, mas esbarrou nas defesas do goleiro Diego.

O colorado precisava apenas do empate para se classificar. O resultado, no entanto, era perigoso. O alívio veio aos 10 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, o zagueiro Diego Giaretta acertou chute de rara felicidade e tirou do alcance do goleiro Diego, marcando o primeiro gol dele com a camisa do Vila Nova.

Com a vantagem dobrada no placar, coube ao time colorado administrar o resultado e a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil para enfrentar o Joinville, em Goiânia.

Com a classificação sobre o São Raimundo, o Tigre embolsa o montante de R$ 600 mil como cota de participação na próxima fase. O time colorado já havia recebido R$ 500 mil.

Com a vitória em Boa Vista, o Vila Nova chega a sete jogos de invencibilidade na temporada. O Tigre venceu quatro jogos e empatou outros três. O próximo compromisso colorado na temporada é o duelo contra o Iporá, sábado, no Estádio Ferreirão, em Iporá, às 16h30.