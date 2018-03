Copa do Brasil 2018: Goiás x Coritiba

Goiás e Coritiba jogaram na noite desta quarta-feira (28) a 1ª de quatro partidas que farão em 2018. O jogo, no Serra Dourada tomado pela cor verde, válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, mobilizou a torcida esmeraldina, que colocou no estádio o maior público do ano no futebol goiano, apoiou o time e acompanhou uma boa exibição da equipe da casa.

A maior festa para os 17.556 presentes veio aos oito minutos da etapa derradeira, quando o lateral esquerdo Jefferson marcou o único gol da partida em favor do time esmeraldino, após receber passe de Maranhão nas costas da defesa paranaense.

As equipes, que integram a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, decidirão a vaga na próxima fase da principal competição de mata-mata do País daqui a duas semanas, no dia 14 de março, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Nesta etapa da Copa do Brasil, não existe o critério do gol feito fora de casa. O Goiás terá a vantagem do empate. O Coxa precisará da vitória por dois gols de diferença para avançar à 4ª fase sem a disputa por pênaltis. Um triunfo do Coritiba por apenas um gol levará a decisão da vaga para as penalidades máximas.

O Goiás ganhará uma semana de descanso dos jogos. A próxima partida da equipe esmeraldina será na quarta-feira (7), às 21h45, contra a Anapolina, também no Serra Dourada, pelo Campeonato Goiano. O Coritiba joga já no domingo (4) pelo Paranaense, em casa, contra o Maringá, às 17h.

FICHA TÉCNICA

Goiás 1 x 0 Coritiba (ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2018)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

GOIÁS: Marcelo Rangel; Caíque Sá (Pedro Bambu), David Duarte, Eduardo Brock e Jefferson; Madison, Léo Sena (Elyeser) e Giovanni; Maranhão (Felipe Garcia), Carlos Eduardo e Lucão. Técnico: Guilherme dos Anjos.

CORITIBA: Wilson; César Benitez, Thalisson Kelven, Romércio e Léo Andrade; João Paulo (Simião), Julio Rusch e Thiago Lopes (Pablo); Guilherme Parede, Iago Dias e Alecsandro (Evandro). Técnico: Sandro Forner.

Gols: Jefferson, aos 8' do 2° (Goiás)

Cartões amarelos: Léo Andrade, Simião, Julio Rusch (Coritiba); Giovanni, Madison, David Duarte (Goiás)

Cartões vermelhos: Nenhum

Público pagante: 15.267

Público presente: 17.556

Renda: R$ 145.760,00