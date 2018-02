Copa do Brasil 2018: Cuiabá x Aparecidense

Após eliminar o Botafogo em noite histórica no Estádio Annibal Batista de Toledo pela 1ª fase, a Aparecidense deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (21). O Camaleão perdeu para o Cuiabá por 3 a 1, de virada.

O primeiro tempo foi muito equilibrado na Arena Pantanal. Apesar de ter menos posse de bola, a Aparecidense criou as melhores jogadas e levou mais perigo ao gol. O Cuiabá teve dificuldades no meio-campo e insistiu em jogadas pela direita com Bruno Alves, mas faltou eficiência aos donos da casa.

Aos 38 minutos, Cristian mostrou que quando se tem técnica, a idade realmente não é problema. O jogador de 38 anos dominou a bola no meio-campo, passou por três marcadores e tocou para Nonato apenas desviar para o fundo do gol de Victor Souza e abrir o placar. A Aparecidense foi para o intervalo com vantagem merecida.

Na 2ª etapa os donos da casa entraram buscando o empate e não demoraram muito para conseguir. Aos 15 minutos, o volante Magno recebeu lançamento, dominou de fora da área chutou no ângulo direito do goleiro Busatto. Com tudo igual no placar, o Camaleão sentiu e recuou, tendo dificuldades para criar.

Chamando o adversário para o ataque, menos de 10 minutos depois de levar o primeiro gol, a Aparecidense levou a virada com o volante Magno. O Camaleão se perdeu no jogo e o cansaço físico pesou na partida. Aos 40 minutos, após saída de bola errada, Weverton saiu cara a cara com Busatto e sacramentou o placar por 3 a 1.

A Aparecidense se concentra agora no Campeonato Goiano e encara o Iporá, fora de casa, no domingo (25), às 15h30. O Cuiabá enfrenta o Náutico na 3ª fase da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Cuiabá 3 x 1 Aparecidense – 2ª fase da Copa do Brasil

Local: Arena Pantanal

Horário: 21h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Leila Naiara Moreira.

Aparecidense: Busatto; Rafael Cruz, Thiago Carvalho, Mirita e Helder; Lusmar, Thiago Ulisses (Everton), Uederson e Cristian (Klecio); Nonato e Aleilson (Gustavinho). Técnico: Márcio Goiano.

Cuiabá: Victor Souza; Weriton, Ednei, Marcelo Xavier e Quaresma; Jean, Magno, Doda (Weverton) e Hiltinho; Bruno Alves (André Mensalão) e Jenison. Técnico: Itamar Schulle.