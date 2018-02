Copa do Brasil 2018: Altos-PI x Atlético

O drama rubro-negro em 2018 ganhou mais capítulo na tarde desta quarta-feira (7). Jogando em Altos, a 40 quilômetros de Teresina, no Piauí, o Atlético não conseguiu superar suas dificuldades, foi derrotado pelo Altos-PI por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Brasil 2018 ainda na 1ª fase da competição. Uma eliminação nesta etapa não era realidade para o Dragão desde 1989, ano de fundação do torneio.

A partida, disputada no estádio Felipão, foi, utilizando um trocadilho, de altos e baixos. Durante o 1° tempo, os donos da casa dominaram as chances de gol criadas com frequência pelo camisa 10, Esquerdinha. O castigo para os goianienses veio aos 34 minutos, quando o atacante Joélson foi derrubado dentro da área em disputa de bola com a dupla de zaga visitante, composta por William Alves e Hugo Gomes. De pênalti, seu parceiro de ataque, Manoel, abriu o placar.

Na etapa final, o Atlético voltou com uma postura mais ofensiva e criativa, mesmo ainda tomando sustos. Aos 11 minutos, um novo pênalti, cometido desta vez por Hugo Gomes, parecia ser a pá de cal nas chances rubro-negras na partida. Joélson foi para a cobrança desta vez e o goleiro Kléver evitou a ampliação do placar. No lance seguinte, o autor da penalidade máxima se redimiu e igualou o marcador para o Dragão. Mas, neste jogo de alternâncias, Joélson, aos 26, completou cruzamento de Dos Santos vindo da direita, balançou as redes e decretou a classificação dos piauienses.

Com a partida desta quarta, o Atlético chegou a sete jogos oficiais disputados neste ano. O cartel não é nada favorável. São quatro empates e três derrotas. A vitória não veio nem no amistoso disputado contra o Uberlândia-MG, na semana que antecedeu a estreia do time no Estadual. Naquela ocasião, o placar do jogo foi 1 a 1.

Agora, o Dragão volta todos os seus esforços para o Goianão. No próximo sábado (10), o time do técnico Cláudio Tencati recebe o Itumbiara no Estádio Olímpico, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

Altos-PI x Atlético

Local: Estádio Felipão, em Altos (PI)

Altos-PI: Gideão; Vágner, Leone, Everton e Jefferson Sanches; Marconi, Dos Santos e Esquerdinha (Netinho); Américo (Dudu), Manoel (Alisson) e Joélson. Técnico: Waldemar Lemos.

Atlético: Kléver; Jonathan, William Alves, Hugo Gomes e Bruno Santos; Renê, Diego Silva (Diego Valderrama), Rodrigo (Wesley Natã) e Tomas Bastos; Cristhyan (Júlio César) e Elder Santana. Técnico: Cládio Tencati.

Árbitro: Mayron Frederico de Reis Novais (MA)

Assistentes: Antônio Fernando de Sousa Santos (MA) e Carlos André Pereira Sousa (MA)

Gols: Manoel [de pênalti], aos 34' do 1° e Joélson, aos 26' do 2° (Altos-PI); Hugo Gomes, aos 14' do 2° (Atlético)

Cartões amarelos: Dos Santos (Altos-PI); Jonathan e Wesley Natã (Atlético)

Cartões vermelhos: Nenhum