Esporte Copa da Rússia tem menor número de expulsões desde o Mundial de 1978 Foram apenas quatro expulsões em 64 jogos realizados; seleção que mais se destacou no quesito disciplina foi a Espanha, que levou o troféu Fair Play na Rússia

A Copa do Mundo da Rússia chegou ao fim no domingo como uma das mais "limpas" da história. A edição do torneio disputada em solo russo foi a de menor número de cartões vermelhos desde 1978. Foram apenas quatro expulsões em 64 jogos realizados. A seleção que mais se destacou no quesito disciplina foi a Espanha, que levou o troféu Fair Play na Rússia. Com quatro cart...