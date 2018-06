Esporte Copa começa com jogo fraco tecnicamente Rússia e Arábia Saudita integram Grupo A ao lado de Egito e Uruguai, consideradas equipes mais fortes

A contagem regressiva para o início da Copa do Mundo termina ao meio-dia (de Brasília) desta quinta-feira (14). A bola rola para a 21ª edição do Mundial com a partida entre Rússia e Arábia Saudita, que se enfrentam no Estádio Luzhniki, em Moscou. Às 10h30, começa a cerimônia de abertura. A Rússia é o 8º país europeu a receber uma edição de Copa desde 1930. O confronto será o p...